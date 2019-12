Un anno di lavoro della polizia al porto di Civitavecchia: documenti falsi, auto rubate e droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia di Frontiera di Civitavecchia ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2019. Si è rivelato stabile il volume dei passeggeri complessivo transitato nel porto e complessivamente sono stati emessi circa 3000 visti.Sulle rotte extra Shengen che collegano il nostro Paese al continente africano sono state circa 100.000 le persone controllate e 22.449 i veicoli, 7 gli ordini di lasciare il territorio nazionale e 6 i respingimenti alla frontiera eseguiti, 4 i permessi di soggiorno revocati.Per ciò che concerne l’attività di controllo in ambito portuale le pattuglie impiegate complessivamente sono state 1302, 993 i posti di controllo effettuati, controllati 5520 veicoli e 7303 persone. Sono stati elevati 145 verbali al codice della strada e posti in essere 26 fermi amministrativi di automobili e sette sequestri di veicoli di natura penale, 11 le persone fotosegnalate e 7 le patenti ritirate.Ma è sul fronte dell’attività specifica di Polizia giudiziaria che quest’anno si sono registrati i maggiori successi con complesse indagini che hanno portato a 17 arresti convalidati e 72 persone denunciate in stato di libertà. Possesso di documenti contraffatti, riciclaggio di auto di provenienza furtiva, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e lesioni, questi i principali reati registrati, in linea con la specifica attività della Polizia di Frontiera.