Da domani spiagge di nuovo accessibili a Santa Severa e Santa Marinella, ma solo per camminare in riva al mare, muniti di mascherina e nel rispetto delle distanze. E solo dal lunedì al venerdì. Inutile portare sdraio e ombrelloni, perché resta vietato fermarsi per prendere e il sole o pescare. Proibiti, fino a quando non si avranno i risultati sulla balneabilità delle acque, i tuffi in mare.Come aveva promesso, il sindaco Pietro Tidei, in concomitanza con l'avvio della fase 2, ha emesso una nuova ordinanza, più permissiva rispetto a quella in vigore finora, tanto da prevedere la riapertura degli arenili e di tutti i parchi pubblici, ma solo per permettere ai cittadini, confinati in casa da quasi due mesi, di tornare a svolgere attività motoria all'aria aperta. «Ma attenzione precisa Tidei - non lo dico io, ma tutto il mondo scientifico. Se non useremo il buon senso, i contagi potrebbero tornare a salire. Per questo motivo ho prorogato, fino al prossimo 18 maggio, l'uso obbligatorio della mascherina per recarsi in tutti i luoghi pubblici, sia aperti che chiusi, e dunque anche solo per passeggiare sulla spiaggia. Tali presidi andranno indossati anche per andare a correre. Ho autorizzato la riapertura dei parchi e del campo sportivo per permettere a tutti di fare jogging in sicurezza, ovvero con la mascherina al collo durante la corsa, ma che dovrà subito essere rimessa al suo posto e coprire naso e bocca non appena ci si ferma o si incontrano, sempre a debita distanza, altre persone. Non saranno tollerate trasgressioni». Bisognerà attendere ancora anche per fare un bagno in mare ma non per colpa delle misure di prevenzione del Covid, ma a causa dei i ritardi da parte dell'Arpa nell'eseguire i prelievi dei campioni di acqua per stabilirne la balneabilità. «Senza dati ufficiali non potremo far decollare la stagione balneare. Non appena, di concerto con la Regione, avremo ricevuto anche le norme da seguire per la riapertura degli stabilimenti balneari, renderemo fruibili anche le spiagge libere, che saranno controllate da un sorvegliante».