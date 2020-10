Civitavecchia: la ditta rompe tubo durante lo scavo: via Montanucci allagata

La ripresa dei lavori per la posa della fibra ottica a Civitavecchia ha subito causato un danno abbastanza grave. In via Montanucci, infatti, durante l'opera di scavo effettuata dalla ditta appaltatrice, il mezzo meccanico ha rotto un tubo all'incrocio con via Don Milani, causando una grossa perdita.

L'acqua ha invaso via Montanucci, scendendo velocemente per buona parte della strada. Il liquido si è disperso solo all'altezza dell'incorcio con via degli Orti, circa 200 metri più in basso.

Disagi per gli automobilisti, ma soprattutto per i pedoni, costretti a cercare percorsi alternativi, visto che in alcuni punti di via Montanucci non c'è neppure il marciapiede.

