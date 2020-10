Troppo Canale per il Santa Marinella: 4-1

Cade alla seconda giornata il Santa Marinella, che a Canale perde 4-1 contro il Monterano compagine questa accreditata alla vittoria finale del girone A di Promozione.



A condannare i rossoblù alla sconfitta del Cesare D'Aiuto le reti al 25' e 44' del primo tempo di Leonardi. Il 3-0 siglato da Marani al 2' della ripresa. Al 14' Paraschiv ha accorciato le distanze per l'undici di Gabriele Dominici (nella foto), mentre ha chiuso i conti al 28' Ciolli.



Dopo i successi sul Borgo Palidoro in coppa e nella prima giornata al Tamangni a spese del Montefiascone, stavolta la battuta d'arresto. Domenica i santamarinellesi ospitato il Tolfa per un altro derby del Litorale nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA