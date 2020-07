Uomo investito sulla Fl5 a Maccarese: linea bloccata

Ultimo aggiornamento: 20:23

Una persona è stata investita da un convoiglio alla stazione di Maccarese. Da quanto si è appreso si tratterebbe di un uomo, poi deceduto. Il fatto è accaduto intorno alle 17.20, come fa sapere Rfi attraverso una nota.Sul posto personale del 118 e gli agenti della Polfer per i rilievi del caso. Anche il magistrato di turno è presente e non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente.Si è appreso comunque che la vittima è un indiano di 25 anni.Attualmente sulla Fl5, come riporta anche il Comitato Pendolari, ci sono treni fermi sia in direzione Grosseto che verso Roma."Verso nord il Frecciarossa 35618 Roma Termini – Milano Centrale non è partito; il Regionale 12254 Roma Termini – Civitavecchia è fermo a Maccarese e il Regionale 12224 Roma Termini – Civitavecchia non è partito. Verrso Roma il Regionale 12259 Civitavecchia – Roma Termini è fermo a Ladispoli così come il Regionale Veloce 2341 Pisa Centrale – Roma Termini e l'Intercity Torino Porta Nuova – Salerno. Invece il Regionale 7303 Grosseto – Roma Termini è fermo a Civitavecchia”.