Anziana assassinata in casa a Tolfa: ipotesi rapina andata male

Un'anziana donna è stata uccisa l'altra sera intorno alle 22 a Tolfa, comnune collinare di cinquemila anime a una settantina di chilometri a Nord di Roma. Diva Compagnucci, 91 anni, molto conosciuta nella cittadina per il suo passato di insegnante, è stata trovata senza vita nella sua abitazione del centralissimo corso Italia. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I Ris hanno lavorato all'interno della casa della vittima per l'intera nottata, fino alle prime ore di ieri. L'ipotesi privilegiata al momento è quella di una rapina finita male. I malviventi sarebbero entrati nella casa pensando probabilmente che non ci fosse nessuno. L'anziana era invece presente e a quel punto i ladri per evitare che urlasse e richiamasse l'attenzione dei vicini l'avrebbero aggredita, picchiandola con violenza fino a causarne la morte. Ancora non si sa se dall'appartamento siano stati portati via soldi e/o preziosi. Nel paese collinare e nei dintorni è caccia all'uomo (o agli uomini).