© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia di tre persone contagiata dal Coronavirus a Tolfa. Si tratta di madre, padre e figlio. Il risultato dei tamponi è stato comunicato dalla Asl al Comune pochi minuti fa. I tre sono comunque in isolamento domiciliare da diversi giorni sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e stanno bene.I contagi derivano da uno dei due cluster ben noti di Civitavecchia, quello del reparto di Medicina dell'ospedale San Paolo e della Rsa Madonna del Rosoario. Nel caso specifico, uno dei tre componenti del nucleo lavora proprio all'ospedale e dopo aver contratto il virus lo ha trasmesso agli altri due familiari.Al momento si sta procedendo a ricostruire i contatti che hanno avuto i tre prima che fossero posti in isolamento e valutare se c'è necessità di mettere in quarantena altre persone. Il Comune e il sindaco di Tolfa Luigi Landi sono in costante contatto con la famiglia, alla quale esprimono la propria solidarietà e vicinanza.Lo stesso Landi rinnova l'invito imperativo a tutti i cittadini della sua comunità a rimanere a casa e limitare gli spostamenti a motivi strettamente necessari.