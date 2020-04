© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente una buona notizia sul fronte delle Residenze sanitarie assistite sul territorio. In mattinata la Rsa Quinta Stella di Tolfa, dove nei giorni scorsi era stata registrata la positività al Coronavirus di due operatori, ha comunicato che i tamponi effettuati sui pazienti hanno dato tutti esito negativo.La direzione della struttura ha appreso l'esito dei test con soddisfazione, pur ribadendo che l'emergenza non è ancora finita e che quindi non bisogna abbassare la guardia, continuando a seguire con estrema attenzione tutte le procedure per evitare che il Covid colpisca ospiti e operatori della Rsa.Comunque una buona notizia, si diceva, visto che ieri a Civitavecchia, dopo quello già noto della Madonna del Rosario, è esploso un altro focolaio, quello della Rsa Bellosguardo. Lì, infatti, il risultato dei tamponi ha evdenziato il contagio di oltre 40 persone: circa 30 dei 56 ospiti del centro, più 12 operatori.Il direttore generale della Asl Roma 4, che sta seguendo la situazione in prima persona, ha già annunciato che a Bellosguardo, così come avvenuto per Madonna del Rosario, sarà aperto un audit per capire le ragioni del così diffuso contagio.