«Un uomo intelligente sempre attivo, generosissimo, che amava il prossimo e Tolfa, la sua cittadina di adozione. Per me oggi è come aver perso un padre». Con la voce spezzata dalla commozione è il sindaco Luigi Landi a ricordare la figura di Silverio Cecchetti, il presidente del centro anziani, deceduto la notte di sabato scorso, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Spallanzani. L'anziano, prima vittima di Coronavirus della cittadina collinare, dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento nella sua abitazione, lo scorso 16 marzo era stato trasportato nel nosocomio romano dall'ambulanza della Misericordia. Le sue condizioni di salute erano già molto gravi. Silverio aveva 75 anni e svolgeva ancora una vita attivissima fino a quando, poco più di un mese fa, durante una visita medica all'ospedale San Paolo, non è stato contagiato dal virus maledetto.Nativo di Tuscania, Cecchetti, personaggio molto amato e conosciuto, si era trasferito a Tolfa oltre 50 anni fa, dopo il suo matrimonio. Per anni aveva prestato servizio nel Corpo forestale dello Stato, lo stesso dove uno dei suoi due figli si era poi arruolato divenendo oggi l'attuale comandante della sezione carabinieri forestali di Civitavecchia. «Dopo la perdita della moglie - ricorda il sindaco - Silverio aveva vissuto un periodo molto brutto, che poi aveva superato tornando a impegnarsi nel sociale, divenendo un punto di riferimento per l'amministrazione e tutta la comunità. Non c'era iniziativa che non lo vedesse in prima linea e non faceva mai mancare il suo contributo, anche economico. Una persona buona e altruista. Quando, poco più di un anno fa, inaugurammo il nuovo centro sociale anziani, per Silverio iniziò una nuova grande scommessa. In pochissimo tempo era riuscito a promuovere decine di attività, corsi di yoga e nuoto, inglese e italiano per gli stranieri. Era divenuto anche membro del Lions Club di Civitavecchia. Da ex forestale, la salvaguardia e la cura dell'ambiente erano le sue grandi passioni che cercava di trasmettere alle nuove generazioni e agli studenti».