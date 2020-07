"Oltre Luna", Caterina Battilocchio presenta il suo primo romanzo al Polo museale di Tolfa

Amore, memorie, rapporti sociali, legame con la propria terra. Sono i temi del primo romanzo di Caterina Battilocchio "Oltre Luna",che sarà presentato domani pomeriggio, alle ore 17,30 al Polo Museale di Tolfa. Un evento culturale e letterario per riavvicinare il pubblico e creare momenti di condivisione e partecipazione dopo il lockdown. Del resto, la Battilocchio è di Tolfa e da sempre è impegnata anche nel volontariato e nel sociale.



Antropologa e scrittrice, Caterina Battilocchio è tra i fondatori del Festival Internazionale TolfArte. Nel libro racconta il legame con il suo territorio, l'Etruria meridionale, analizzando i comportamenti e i pregiudizi di un gruppo di quarantenni. Altri incontri per la presentazione del libro proseguiranno nei prossimi giorni a Civitavecchia e in altre location del comprensorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA