Non ce l' ha fatta Silverio Cecchetti, il presidente del centro anziani di Tolfa. E' deceduto nella tarda serata di ieri, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Spallanzani di Roma dove era giunto circa due settimane fa, già in gravi condizioni, dopo essere stato contagiato dal Covid 19.L'ottantenne, un ex Forestale, molto amato e conosciuto nella cittadina collinare per il suo impegno sociale, prima del suo ricovero, quando aveva manifestato i primi sintomi del virus e ancor prima di risultare positivo al test del tampone, si era posto in autoisolamento nella sua abitazione. Purtroppo il decorso della malattia è stato infausto. Cecchetti ha lottato fino all'ultimo ma alla purtroppo ieri sera alle 23 il suo cuore ha smesso di battere.Immenso il dolore dei suoi due figli che non hanno potuto neanche salutare il loro amato padre, che gia da alcuni anni era rimasto vedovo. Il sindaco di Tolfa Luigi Landi e quello di Allumiere Antonio Pasquini hanno espresso, a nome dell'intera collettività, il loro cordglio e la loro vicinanza alla famiglia Cecchetti.Il presidente del Centro anziani è la quindicesima vittima sul territorio dall'inizio dell'epidemia.