Civitavecchia, Todis dona 6000 euro di generi alimentari alla comunità di Sant'Egidio

Promessa mantenuta. Ieri la direzione generale del Todis ha fatto arrivare generi alimentari a Civitavecchia da destinare alla comunità di Sant’Egidio. A prendere l’impegno era stato alcuni giorni fa il direttore generale della catena di supermercati Massimo Lucentini, alla luce delle iniziative prese dai punti vendita di Civitavecchia in questo periodo di emergenza Caronavirus. Ieri sono stati consegnati prodotti alimentare per un totale di 6000 euro, tra olio, pasta, pelati, fagioli, tonno, latte, biscotti e merendine."Ci tengo a ringraziare la direzione generale – afferma il titolare delle attività Todis di Civitavecchia e Santa Marinella Giulio Santoni – per aver accolto le mie richieste ed aver dimostrato grande attenzione per i territori dove operano i punti vendita".Intanto presso i vari punti Todis della città e della Perla del Tirreno prosegue la “spesa sospesa”. I clienti possono lasciare prodotti di vario genere in carrelli posti all’ingresso dei negozi. La “spesa sospesa” viene poi quotidianamente prelevata da Croce Rossa e Protezione civile che provvedono a destinarla alle famiglie bisognose, indicate dai Servizi sociali.