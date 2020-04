Tenda per tamponi al porto di Civitavecchia, l'Asl: «Ma è solo per tutti»

La tenda per effettuare i tamponi per il Covid-19, allestita dall'Asl Roma 4 al porto di Civitavecchia, non è a disposizione di tutti i cittadini, ma è dedicata alle persone che sono indicate dal Dipartimento di Prevenzione e che si muovono dalle loro abitazioni con autorizzazione scritta. Lo chiarisce in una nota la stessa Asl, che aggiunge: «Si pregano i cittadini di non uscire di casa e mettersi in fila per eseguire il tampone senza alcuna autorizzazione da parte della Asl Roma 4 , per il bene della salute pubblica». © RIPRODUZIONE RISERVATA