Sulla spiaggia dell'isola del Pescatore a Santa Severa sbarca la troupe di X Factor

La famosa spiaggia dell'Isola del Pescatore, ai piedi del Castello di Santa Severa è stata scelta come location per le riprese della sigla della prossima edizione di X Factor.

La troupe del famoso talent, che sarà di nuovo in onda su Sky Uno a partire dal prossimo 17 settembre, è approdata sull'affollato arenile dominato dal castello di Santa Severa, per girare alcune scene della nuova sigla di una delle trasmissioni televisive più seguite dal pubblico di giovanissimi e non solo. La presenza delle telecamere e degli attori non è passata certo inosservata tra i tantissimi frequentori di una spiaggia che non di rado si trasforma in set cinematografico.

Tanti i curiosi, molti dei quali fan e spettatori fedeli di X Factor, che forse speravano di poter incontrare anche Emma Marrone, nominata giudice della prossima edizione del talent scout canoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA