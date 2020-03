Lo tsunami Coronavirus si sta abbattendo sull’economia nazionale e laziale con un impatto devastante. Ma una buona notizia, che ridarà un po’ di fiducia gli operatori balneari, arriva dalla Regione che ha approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per combattere la forte erosione che ha colpito i comuni della costa laziale. A renderlo noto la consigliera regionale Michela Califano.

Le forti mareggiate dello scorso novembre hanno acuito una situazione già di per sé grave, portando la Regione a decretare lo stato di calamità naturale. I fondi serviranno a dare una immediata risposta agli operatori economici che hanno subito gravi danni dagli eventi atmosferici, avviando quegli interventi ritenuti urgenti per consentire la ripresa della prossima stagione estiva. Un milione di euro è stato destinato alle spiagge di Santa Severa e Santa Marinella.