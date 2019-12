Spaccio nel negozio a Santa Marinella: due arresti della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio arresto alla viglia di Natale degli agenti del Commissariato di Civitavecchia, che hanno effettuato un blitz nella vicina Santa Marinella arrestando due persone per spaccio.Esecuzione di due misure cautelari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti di due pregiudicati di Santa Marinella, A. M. di anni 41 e I. C. di anni 45 una complessa attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Civitavecchia.Nell’ambito dell’attività investigativa che ha portato al sequestro di oltre 1000 dosi di hashish e 100 di cocaina, sono state raccolte numerose intercettazioni: i due uomini usavano un linguaggio criptico caratterizzato da sottintesi sia per accordarsi tra loro che con i numerosi clienti sulle modalità ed i tempi per lo scambio della sostanza.Dalle indagini è emerso che l’illecita attività veniva svolta all’interno dell’attività lavorativa di I.C. che la utilizzava sia per occultare lo stupefacente che per incontrare i clienti ed effettuare gli scambi.