© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera resa dei conti è quella a cui sono arrivati i sindacati con i vertici dell'Autorità portuale. Dopo richiami e appelli al buon senso per Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Mare e Usb, la misura (anche alla luce delle voci sui premi che si sarebbero aumentati alcune figure apicali dell'ente) sembra essere colma. Per oggi è previsto l'incontro per la cassa integrazione degli 80 dipendenti della Pas, la società 100% dell'Authority. Un incontro al quale i sindacati arriveranno agguerriti. Come agguerrita è la nota unitaria (fatta eccezione per la Cisl) inviata ieri che come in una favola senza lieto fine inizia con: «C'era una volta il porto».«La comunità portuale ha superato guerre e crisi economiche e non ha paura di affrontare le difficoltà, prova è aver garantito la funzionalità dello scalo durante la pandemia. Più volte scrivono i sindacati - negli ultimi anni, abbiamo lamentato pochi container e calo costante delle merci alla rinfusa. La poco lungimirante scelta di trasformare il porto di Roma in un hub a quasi esclusiva vocazione turistica, ha creato limitazioni a sviluppo e occupazione». Poi dopo l'analisi l'accusa. «Le grosse responsabilità sono ascrivibili alla gestione dei vertici dell'Adsp, da troppo tempo rinchiusa in una torre d'avorio da dove prende decisioni, non condivise con il cluster portuale e non nell'interesse della comunità. Emblematico è il comportamento del presidente Francesco Maria di Majo assente da due mesi, anche se lavora alacremente da remoto. Tra le tante conference fatte, qualcuno si è dimenticato di suggerire un passaggio con i sindacati che da 40 giorni stanno gestendo le procedure per gli ammortizzatori sociali, con l'80% dei lavoratori del porto ad oggi in Cigo Covid-19. La ciliegina sulla torta la stiamo vivendo con le società di interesse economico generale, dove con pilatesco comportamento, si intende scaricare il mancato introito del calo dei passeggeri sulle spalle dei lavoratori, perché questo significa tagliare le risorse a società concessionarie che svolgono servizi essenziali per il porto, forzando così ristrutturazioni aziendali di forte impatto sociale». Infine l'amaro epilogo. «Le abbiamo tentate tutte, ci resta l'ultima possibilità: far ragionare i vertici dell'Adsp, ricompattare il cluster portuale e rilanciare il nostro amato porto. In alternativa sarà un'estate molto calda».Intanto le istituzioni continuano a rispondere all'appello lanciato dalla commissione Attività portuale. «Dobbiamo attivarci tutti - afferma la consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei - perché il tempo è già scaduto. Bisogna tutelare i lavoratori delle società portuali, ai quali va il mio pieno sostegno in queste ore delicate».