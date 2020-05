© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giovanissimi ed il Covid 19. Se proprio loro erano apparsi tra i più ligi al dovere durante il lockdown, adesso, nella cosiddetta fase 2, qualcosa sembra cambiato. Nello scorso week-end, infatti, molti gruppi di adolescenti sono usciti per ritrovarsi nei consueti luoghi di incontro, come la Marina, il lungomare Thaon de Revel, i parchi. Tutti insieme, in gruppo, senza il dovuto distanziamento e soprattutto senza mascherine. A dimostrare questa situazione, peraltro, sono stati loro stessi, postando foto e video nei principali social network utilizzati dai più giovani, soprattutto Instagram e Whatsapp. Per fortuna, altri giovanissimi che hanno visto video e foto hanno rimproverato i coetanei, ricordando loro che fase 2 non significa liberi tutti. I ragazzi hanno ribattuto da un lato che degli amici che hanno incontrato, nessuno era stato contagiato dal Coronavirus, per cui non esistevano rischi; dall'altro che le critiche erano esagerate. Sta di fatto che anche le forze dell'ordine hanno confermato la situazione che si è venuta a creare tra i giovanissimi, perché tra i tanti controlli effettuati anche nell'ultimo fine settimana, hanno trovato vari gruppi di ragazzi che hanno affollato le zone centrali della città. Molti infatti i giovani a cui polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno verificato le autocertificazioni che avrebbero dovuto giustificare quelle uscite. Il Commissariato, per esempio, ha fatto sapere che sono state oltre 500 le persone che sono state oggetto di controlli (naturalmente non tutti adolescenti), ma che soltanto quattro persone sono state sanzionate, perché trovate inadempienti a quelle che sono le prescrizioni da rispettare in questa fase 2.Proprio durante questi controlli tra l'altro, la polizia ha anche denunciato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 22 anni. Il ragazzo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, oltre che di una notevole somma di denaro in contanti. Gli agenti si sono accorti del suo particolare nervosismo al momento della compilazione del modello di autocertificazione, per cui hanno deciso di perquisirlo e gli hanno trovato la droga.