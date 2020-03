© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ingegno e inventiva si adattano ai tempi di crisi. E' quanto hanno fatto gli organizzatori di TolfArte realizzando un video a metà tra il messaggio sociale e quello promozionale. Di sicuro effetto il titolo: Restiamo a casa e... sarà ancora TolfArte. Già, perché prima si uscirà dall'emergenza Coronavirus e prima si tornerà alla vita normale. Che comprende passeggiate, jogging, pic nic, cene al ristorante e anche manifestazioni di piazza, comprese quelle ormai radicate come TolfArte, che suscitano emozioni, allegria, divertimento.La 16^ edizione del Festival delle arti di strada e dell'artigianato artistico è ancora lontana. Mancano quasi cinque mesi (è in programma dal 6 al 9 agosto) prima che diventi realtà, ma certo nella situazione attuale nessuno può mettere la mano sul fuoco che si svolgerà. Ecco allora l'idea dei promotori della kermesse: realizzare un video che, sulle note di Alegria del Cirque du Soleil, riassuma alcuni dei numeri più suggestivi del Festival, uno dietro l'altro, suscitando una voglia spasmodica di reimmergersi in quell'atmosfera. Ma affinché ciò accada è appunto necessario superare l'emergenza. Ecco allora l'invito indistinto, per primi a se stessi, a rimanere a casa, rispettare le regole imposte dal Governo, per sconfiggere prima possibile il famigerato Covid-19 e tornare così alla vita di tutti i giorni.In questo modo, nel primo week di agosto, si potrà tornare a ballare, cantare, sgranare gli occhi per le acrobazie degli artisti o i numeri di giocolieri e mangiafuoco. Insomma, se questo brutto momento sarà finalmente alle spalle, la magia, come avviene da 16 anni, tornerà a farsi arte e ognuno ci si potrà tuffare dentro. E' l'auspicio di tutti.