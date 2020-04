© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie numerose, monoreddito o indigenti che non riescono a mettere a disposizione dei propri figli un dispositivo per la didattica a distanza, resa oggi obbligatoria dal decreto 22 dell'8 aprile sulla conclusione dell'anno scolastico in corso. E quante sono le famiglie dove l'accesso a Internet per i ragazzi è un problema? Sono 260, pari al 2% dell'intera platea. Il dato emerge mettendo in relazione il totale dei device forniti in comodato d'uso con il numero complessivo degli alunni di tutte le scuole cittadine e del comprensorio (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) iscritti all'anno scolastico in corso (che sono 12mila). Una percentuale che è destinata a salire se si escludono i bimbi delle scuole dell'infanzia, sui quali la didattica a distanza esercita una pressione inferiore rispetto ai ragazzi più grandi di primarie e secondarie. Il dato non è allarmante siamo lontani dal 34% di famiglie senza Internet evidenziato dall'Istat nel 2018-2019 - ma è la sua misura assoluta, quei 260 nuclei che hanno difficoltà di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a destare una certa preoccupazione. Soprattutto oggi che il distanziamento sociale obbligatorio ha reso il web ancora più importante di quanto non fosse appena due mesi fa.Ma se ci sono famiglie in difficoltà con la didattica a distanza i genitori, uno ma spesso entrambi, in smart working sottraggono pc e tablet ai figli -, non se la passano certo meglio gli istituti, che in questi giorni di lockdown sono impegnati nell'acquisto dei dispositivi. «Ci sono difficoltà nel reperimento dei notebook, sono finiti gli stock», spiega la preside del Calamatta, Giovannina Corvaia. Ma oltre alla reperibilità dei device (che avviene sulla piattaforma MePA o, in alternativa, tramite acquisto diretto), c'è chi denuncia prezzi impazziti e, soprattutto, l'incertezza di un sistema di assegnazione dei tablet che, spesso, si basa sulla buona fede di chi li richiede. «I fondi sono stati spesi quasi tutti così la dirigente dell'Ic Ennio Galice, Lucia Matarazzo . Ma se dovessero aumentare le richieste, diventerebbe impossibile soddisfare l'intera domanda». «Come facciamo con i bambini con disabilità o che non hanno genitori in grado di seguirli?», pone invece un'altra questione la dirigente dell'Ic di Santa Marinella Carducci, Velia Ceccarelli. Gli istituti si danno da fare, consapevoli che il 18 maggio non si tornerà fra i banchi, e i dubbi sul futuro sono sempre di più. «È una sfida epocale dice la preside dei licei Guglielmotti e Galilei, Maria Zeno ce la stiamo mettendo tutta, ma non è semplice. Di certo non vediamo l'ora di tornare fra i banchi».I fondi Miur per il potenziamento della didattica a distanza, la formazione dei docenti e la connettività sono in parte già sui conti delle scuole: per Civitavecchia e comuni limitrofi il Ministero ha stanziato 116.852,68 euro. Senza contare i contributi per le sanificazioni degli edifici e l'acquisto dei dpi (62.208,54 euro). «Temiamo che i fondi non siano sufficienti», il grido di allarme dei dirigenti in un panorama dove convivono innovazione e incertezza. In una parola, la scuola al tempo del Coronavirus.