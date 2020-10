Scomparso Silviano Paperini, ex capo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia

Scomparso stanotte a 67 anni Silvano Paperini, ex ispettore antincendio dei Vigili del Fuoco, in pensione da poco meno di due anni.

Paperini era una figura molto conosciuta a Civitavecchia per aver ricoperto il ruolo di Capo Sede del distaccamento della caserma Bonifazi nonché responsabile logistico delle sede di Cerveteri e Bracciano dal 2008 al 2018.

Una vita la sua spesa per i pompieri, visto che ha iniziato iniziata da vigile permamente, poi promosso poi Capo Squadra, successivamente Capo Reparto e infine Ispettore per poi essere impegnato negli interventi di soccorso partecipando ai soccorsi per le calamità capitate in Irpinia nel 1980, in Umbria e Marche del 1997, in Abruzzo nel 2009 e nell'Italia Centrale del 2016.

In un periodo della sua vita con indosso la divisa rossa ha fatto parte anche del nucleo Nbcr presso il Comando Provinciale di Roma svolgendo interventi particolarmente delicati e di rilievo.

Addolorati i Vigili del Fuoco di Roma, in particolare quelli di Civitavecchia, Cerveteri e Bracciano che partecipano sentitamente al dolore dei familiari tutti.

