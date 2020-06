Santa Severa discarica a cielo aperto a pochi metri dalle ville

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un montagna di sacchi neri dell'immondizia, sorta a ridosso delle villette della zona 167 di Santa Severa, che ogni giorno si fa più imponente e che nessuno rimuove ormai da settimane. Una vera discarica a cielo aperto, per fortuna non troppo maleodorante, perchè composta perlopiù da sfalci e potature, che però sta suscitando grande indignazione tra i villeggianti di una delle località balneari più chic e famose del litorale a nord della capitale. Nonostante le tante proteste, sembra, che la ditta appaltatrice del servzio di raccolta differenziata, non sia in grado di smaltire una quantità così abnorme di rifiuti. Quello che doveva essere un punto di raccolta settimanale dei resti della pulizia e manutezione dei tanti giardini della ville della frazione turistica, nel tempo, si è trasformato in un sito dove chiunque, in qualsiasi ora o giorno della settimana, si sente in diritto di disfarsi dei propri sacchi dell'immondizia. Il risultato, disastroso, è ormai sotto gli occhi di tutti e non è certo un bel biglietto da visita per una così famosa località di villeggiatura.