Aria d'estate: a Santa Severa torna l'immancabile mercatino del "Bagatto"

Il famoso mercatino d'arte e artigianato Il Bagatto ha fatto finalmente ritorno a Santa Severa. Un appuntamento tradizionale e sempre molto atteso dai villeggianti della frazione turistica di Santa Marinella, che da quasi 25 anni ormai segna anche l'inizio della stagione estiva.Questa volta si era temuto fino all'ultimo che l'emergenza Covid potesse impedirne l'allestimento, ma per fortuna, con la fine del lockdown, le tante colorate bancarelle di oggetti artistici fatti a mano, quadri, cermaiche e gioelli, sono tornate ad animare la centralissima Via Olimpo, divenendo come sempre un punto di incontro e un'occasione mondana per dedicarsi allo shopping anche by night.Una nota di allegria in una località balneare che, in questo primo lungo ponte festivo dal sapore estivo, ha vissuto le sue prime giornate all'insegna della ritrovata normalità, con spiagge e locali affollati, tante persone in bicicletta, come è nello stile del turista doc di Santa Severa e che sembra proprio essere il preludio di una stagione all'insegna del tutto esaurito lungo il litorale a nord di Roma.