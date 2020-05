Ciclista contro un albero a Santa Severa: interviene l'elisoccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima finisce contro un albero e poi in un fossato. Se l'è vista brutta un ciclista 60enne di mountain bike a passeggio nella zona fra Santa Severa e Pian della Carlotta, fra i comuni di Santa Marinella, Tolfa e Cerveteri. A salvarlo, la presenza di un amico che era con lui: infatti questi ha avvertito i soccorsi, spostandosi di un paio di chilometri, dove era possibile telefonare.Entro breve sono arrivati una jeep del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella, che ha permesso il recupero, un secondo fuoristrada della Cri di Santa Severa e la loro ambulanza medicalizzata che poi ha richiesto poi l’intervento il Pegaso 33 come elisoccorso. Infatti l’uomo ha riportato un traumo cranico ed era in una zona impervia.Dopo lo schianto Infatti era finito in un fossato e soltanto il lavoro delle jeep ha permesso il recupero del 60enne di Santa Severa Nord. L'eliambulanza lo ha poi trasferito al policlinico Gemelli in codice rosso.