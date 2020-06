Santa Severa, paura per un incendio vicino alle case e a un campo estivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche decina di minuti di paura nella zona alta di Santa Severa Nord, comune di Tolfa, tra mezzogiorno e l'una.Un incendio divampato nelle campagne, ma che ha avuto origine, sembra, in via dei Garofani e che ha preso sterpaglie e una porzione di macchia mediterranea, spinto dal vento, si era infatti avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni della frazione e anche a un centro estivo riservato ai bambini.L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia e di alcuni moduli della Protezione civile di Santa Marinella, ha fatto sì che nel giro di pochi minuti il rogo venisse circoscritto nella parte verso mare, quella più vicina alle case e alla scuola dove si stavano svolgendo le attività del centro estivo.Per precauzione, soprattutto affinché i piccoli non respirassero il fumo che aveva pervaso la zona, i responsabili del centro hanno portato i bambini all'interno dell'edificio. Poi, man mano, i genitori sono andati a prenderli. Comunque nessun rischio reale per i frequentatori del centro e per i loro accompagnatori.Nella parte a monte, invece, l'incendio si sta ancora allargando e i vigili del fuoco hanno chiesto in ausilio anche l'intervento di un elicottero per raggiungere le zone più impervie. Al momento, però, nella parte dove il rogo è ancora attivo, non ci sono strutture in pericolo.