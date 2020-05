S. Severa: la Guardia costiera allontana i bagnanti dall'area archelogica delle Spiagge Nere

Guardia costiera e Protezione civile in azione questa ieri mattina per allontare i bagnanti intenti a prendere a tintarella nell'area archeologica dell antca Pyrgi, accanto al castello di Santa Severa.



Il comandante della Capitaneria di porto di Santa Marinella Cristian Vitale, che dai ieri, insieme ai volontari della Protezione civile del lazio e con i resposnabili del Centro operativo comunale di emergenza coordina tutte le azioni di sorveglianza del litorale, è intervenuto presso le famose sabbie nere, in un tratto interdetto e sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza. Tutte le persone che, ignorando i cartelli con i dieviti di accesso che avevano occupato l'arenile, per questa volta hanno evitato al sanzione, ma sono stati avvisati che in caso di recidività, la multa scatterà e sarà anche salata. © RIPRODUZIONE RISERVATA