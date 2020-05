Santa Marinella, vigili urbani e unità cinofile presidiano le spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia locale, volontari del Nucleo sommozzatori e unità cinofile degli ormai famosi bagnini a quattro zampe per presidiare le spiagge di Santa Marinella. Dopo l'assalto di bagnanti di ieri, il primo sabato dal sapore estivo della fase due del Coronavirus, oggi e dal primo mattino i vigili urbani sono rimasti di vedetta per assicurarsi che non si ripetessero le scene di ordinaria follia del giorno precedente, con intere comitive di giovani, ma anche famigliole con bambini al seguito stesi al sole o intenti a far castelli di sabbia. Senza contare i temerari che si sono cimentati nei primi tuffi e nuotate in mare. Il tutto senza il rispetto delle distanze e dei divieti di balneazione."Le regole vanno rispettate - tuona il sindaco Pietro Tidei.- La stagione balneare partirà solo il prossimo 29 maggio. Fino ad allora, e lo ha deciso la Regione e non io, è vietata la balneazione e non si può sostare sulla spiaggia. Capisco che dopo mesi di lockdown si abbia voglia di godere del nostro bel mare, ma bisogna farlo in tutta sicurezza".