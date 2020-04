© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tolleranza zero per chi non rispetta la quarantena, ma anche controlli nelle abitazioni e lungo le strade. In arrivo anche due nuove ordinanze per obbligare all'uso delle mascherine e chiudere tutti i negozi durante le festività pasquali. Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, reduce dalla convalescenza da Coronavirus e tornato, per ora a distanza, alla guida della cittadina, ieri ha fatto sapere che intende utilizzare il pugno di ferro per chiedere alla cittadinanza il rispetto delle regole per limitare i contagi da Covid-19. L'obiettivo è arrivare ad azzerare quanto prima il numero degli abitanti positivi al test.La prima iniziativa riguarderà l'obbligo di isolamento, non solo per i 19 abitanti che risultano contagiati, ma anche le 90 persone che devono osservare rigorosamente il periodo di quarantena perché venute in contatto con i malati o comunque a rischio. «Ho già dato disposizione alla Polizia municipale - annuncia Tidei - di avviare verifiche casa per casa. I vigili urbani dovranno effettuare dei controlli a sorpresa in tutte le abitazioni dei soggetti positivi o in isolamento perché non è tollerabile, come ci è stato riferito, che alcune persone seguitino a uscire e a girare indisturbate per la città. Per chi non verrà trovato al suo domicilio, come imposto dalle autorità sanitarie, scatterà immediatamente anche la denuncia penale. Altri sopralluoghi saranno compiuti per scoprire se ci sono turisti che, infrangendo le regole, hanno pensato di venire a trascorre le vacanze al mare».Tidei è poi pronto a firmare anche un'ordinanza che imponga l'uso delle mascherine per tutti gli abitanti. I dispositivi dovranno essere indossati non solo per recarsi nei negozi o in altri locali pubblici, ma anche solo per camminare in strada. «Entro la fine della settimana - dice ancora il sindaco - contiamo di completare, grazie al lavoro dei volontari, la distribuzione delle mascherine, già consegnate agli over 65 e alle persone con gravi patologie, raggiungendo tutti gli abitanti di Santa Marinella e di Santa Severa. Dopodiché - continua il primo cittadino - non ci saranno più scuse per non utilizzarle. A questo proposito vorrei anche ricordare che si tratta di mascherine regolarmente omologate, fornite dalla Regione». L'ultima ordinanza riguarderà invece la chiusura totale di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli che vendono generi alimentari per la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo al fine di limitare le uscite nei giorni di festa. Unica deroga, quella per le farmacie.