Santa Marinella, prendono il sole mandati via dai carabinieri

Una giornata quasi primaverile, troppo bella forse per restarsene in casa. Il Covid 19 evidentemente non fa ancora tanta paura sul litorrale,al punto che ieri mattina molte persone si sono riversate sul lungomare di Santa Marinella e Santa Severa. Qualcuno ha persino indossato il costume e si è steso sulla sabbia per assicurarsi la prima tintarella fuori stagione.Così alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri e gli agenti di Polizia locale, costretti ad allontanare dalla spiaggia i bagnanti stesi al sole o sulle panchine della Passeggiata a mare di Santa Marinella e del lungomare di Santa Severa."Un'assurdità - ha tuonato il vice sindaco della Perla del Tirreno, Andrea Bianchi, in quarantena a causa della positività al virus del sindaco Pietro Tidei -.Siamo in piena emergenza e le forze dell' ordine devono occuparsi di questi incoscienti. Restate a casa non è uno slogan , ma un obbligo".