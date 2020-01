Santa Marinella, muore una coppia di anziani investiti sull'Aurelia

Due anziani sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro dopo essere stati investiti sulla Statale Aurelia a Santa Marinella. E' accaduto ieri sera alle 20,30 alle porte della cittadina balneare. L'uomo, 83 anni del posto, e la sua compagna di 63, stavano attraversando la strada quando sono stati investiti da un'Audi condotta da un santamarinellese di 31 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso ed è risultato negativo all'alcol e droga test. Trasportate in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni disperate, le due vittime sono entrambe decedute, l'uomo in tarda notte mentre la compagna questa mattina all'alba. © RIPRODUZIONE RISERVATA