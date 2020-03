© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posti di blocco di polizia e vigili urbani all'ingresso di Santa Marinella. La cittadina balneare, meta di tanti villeggianti romani che qui possiedono la loro seconda casa al mare, da questa mattina è presidiata dalle forze dell'ordine. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, sono entrate in vigore le nuove norme governative, sempre più restrittive, per tentare di bloccare i contagi da covid 19 che impediscono, nel fine settimana, anche le tanto amate gite fuori porta, un must per i capitolini che adorano trascorrere la domenica sulle spiagge del litorale. Un'abitudine che, in tempi di pandemia, è divenuta assolutamente intollerabile. Tutte le auto in transito sono state fermate per un controllo; vigili, poliziotti e caraberi hanno visionato documenti e autocertificazioni. In tanti sono stati invitati a tornare subito da dove erano partiti, ma anche ai residenti della Perla del Tirreno è stato detto di restare in giro solo per il tempo strettamente necessario, anche perchè il sindaco ha vietato con un'ordinanza ogni attività ludica e sportiva all'aperto, anche se svolta nel proprio isolato.