Un 30enne di Santa Marinella è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia per detenzione di stupefacenti.



L'uomo, fermato durante un controllo stradale sull'Aurelia che i poliziotti del dottor Paolo Guiso stanno effettuando in questi giorni, si è giustificato asserendo che era uscito per una passeggiata. Gli agenti si sono insospettiti e durante la verifica è saltato fuori un panetto di "fumo" da 10 grammi di hashish.



