© RIPRODUZIONE RISERVATA

Persone in coda per centinaia di metri per entrare all'ufficio postale di Santa Marinella, aperto perdipiù a giorni alterni. Una situazione ormai insostenibile, che sta creando gravissimi disagi ai cittadini costretti a restare in fila per ore, assiepati sui marciapiedi della via Aurelia e che a fatica riescono a osservare le distanze di sicurezza per evitare contagi da covid 19.Indignato il sindaco Pietro Tidei, che ieri ha inviato una nota di protesta al direttore regionale di Poste Italiane per chiedere di prendere immediati provvedimenti in merito a quanto sta accadendo, ormai da due settimane, nella cittadina, mettendo a rischio l'incolumità di molti abitanti. Il disservizio è causato anche dalla chiusura totale della filiale di Santa Severa ed è acuito dalla riduzione degli orari di apertura al pubblico, con gli sportelli dell'ufficio postale di Santa Marinella, operativi solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina.Il primo cittadino ha chiesto ai vertici di Poste Italiane di ripristinare almeno una parziale apertura dell'ufficio postale della frazione turistica, ma sopratutto di valutare la necessità di lasciare la sede centrale di via Aurelia a Santa Marinella operativa per almeno 5 giorni alla settimana.