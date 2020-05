© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla pulizia delle spiagge, alla manutenzione dei parchi: a Santa Marinella, comune che ha dichiarato il default, da oggi scatta l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili per i percettori del reddito di cittadinanza.Nella cittadina balneare sono circa 300 i beneficiari del sostegno economico a integrazione dei redditi familiari per favorire l’inclusione sociale. Il sindaco del Pd Pietro Tidei è stato esplicito: "Specialmente in questo difficile momento e in considerazione dello stato di dissesto finanziario che impedisce nuove assunzioni – afferma - la città ha bisogno, più che mai, di forza lavoro da impiegare nei settori più carenti ma fondamentali per la vita quotidiana. Da queste necessità, nasce l’idea di impiegare i soggetti percettori del reddito di cittadinanza in lavori socialmente utili, per circa 3 ore al giorno tre giorni a settimana, coperti da una assicurazione. Abbiamo pensato alla sorveglianza fuori dalle scuole e nei momenti di entrata e uscita, alla pulizia del verde in ausilio alla nostra multiservizi comunale, alla pulizia della città, alla sorveglianza nelle spiagge, oltre alle tante attività che potranno essere svolte a beneficio della collettività"."I soggetti - prosegue Tidei - saranno chiamati e valutati dall’ufficio dei servizi sociali che proporrà agli stessi delle attività da svolgere sul territorio. Voglio dire con assoluta chiarezza – conclude il primo cittadino – che dopo tre rifiuti immotivati, segnaleremo il soggetto all’ente erogatore del beneficio per l’immediata interruzione dello stesso. C’è necessità di andare avanti e di superare i danni provocati dalla pandemia e per rimetterci in piedi più forti di prima c’è necessità dell’aiuto di tutti".