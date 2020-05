Vannini, Santa Marinella dona a Marina una maiolica con la figura di Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo gesto di vicinanza arriva da Santa Marinella, rivolto a Marina e Valerio Vannini.Prima del consiglio comunale oderino, l'Amministrazione della Perla ha voluto omaggiare con una ceramica dedicata Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, che ha apprezzato tantissimo. Nella maiolica è rappresentato Marco.“Quello di Santa Marinella è un bellissimo pensiero perché è rappresentata la foto di Marco che preferisco. Quello di Santa Marinella era un appuntamento previsto da tempo poi saltato a causa de Coronavirus. Mi sono commossa, leggendo un piccolo testo davanti all'assise. Oggi peraltro sono i 26 anni di matrimonio con Valerio e Marco sembra che voglia far sempre sentire la nostra presenza"."Oggi - riprende Marina - ci è stato consegnato un premio, una maiolica in porcellana con dedica, per il coraggio e la forza dimostrata in questi anni di battaglie, combatture allo scopo di garantire giustizia verso Marco.Nell'occaisone, ha parlato il sindaco Pietro Tidei, apprezzando il nostro modo di agire ed è stato bello perché arrivato dalla Perla, una città non coinvolta direttamente nella vicenda, quindi è stato un gesto molto spontaneo. L’attenzione non si abbassa mai, nessuno dimentica Marco, ormai diventato “il figlio di tutti”. Per questo la maiolica di oggi è molto importante” la conclusione di mamma Marina.