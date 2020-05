Santa Marinella, controllato per le misure anti Covid gli trovano la droga: arrestato

Era uscito in auto con la moglie, ma a un certo punto si è imbattuto in un posto di blocco della Polizia a Santa Marinella. Gli agenti, in realtà, come accade in questo periodo, volevano solo controllare il rispetto delle misure anti Coronavirus, ma l'atteggiamento dell'uomo li ha insospettiti.

Il trentenne, di Civitavecchia, infatti, con precedenti per spaccio di stupefacenti, si è mostrato da subito nervoso. A quel punto i poliziotti hanno deciso di compiere ulteriori accertamenti e tra i sedili dell'auto hanno trovato un involucro contenente 20 grammi di cocaina e un'ingente somma di denaro.

A quel punto la perquisizione è stata estesa all'abitazione del trentenne, dove gli agenti hanno rinvenuto una bilancia elettronica e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA