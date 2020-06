La notizia tanto attesa è arrivata: Santa Marinella comune "Covid free"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo oltre due settimane di attesa Santa Marinella è finalmente un comune "Covid free". La notizia con il bollettino regionale appena emesso, che non vede più malati attivi nella Perla del Tirreno. La cittadina è dunque fuori dall'incubo dopo oltre tre mesi.Anche oggi, trend confermato nella Asl Roma 4, dove non si registrano nuovi casi, né nuovi decessi. Dopo Santa Marinella, è ora Civitavecchia che aspetta di tagliare il traguardo di comune "Covid free", visto che anche qui, da oltre una settimana, risulta ormai un solo contagiato "attivo".Non bisogna però dimenticare le tante vittime del Coronavirus, 42 in città, che salgono a 48 considerando anche quelle di Santa Marinella, Allumiere e Tolfa. Lo fanno in particolare i parenti dei 22 deceduti che erano ospiti della Rsa focolaio Madonna del Rosario e che proprio all'interno dell'istituto hanno contratto il Covid. Per ricordarli, i familiari hanno promosso una messa in suffragio che si svolgerà giovedì 18 in Cattedrale.