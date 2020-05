Slitta la riapartura dei mercati settimanali di Santa Marinella e Santa Severa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinviata ancora la riapertura dei mercati settimanaali di Santa Marinella e Santa Severa che era stata annunciata per il 4 giugno.Delusione per molti abitanti e villeggianti che dovranno attendere ancora per poter tornare finalmente a fare acquisti nei due appuntamenti settimanali del lunedi mattina a Santa Severa e del giovedì a Santa Marinella. Gli ambulanti potranno riprendere ad allestire i loro banchi nelle due cittadine balneari solo dall'11 giugno. Lo ha deciso ieri il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, il quale ha emanato una nuova ordinanza.Il tanto atteso ritorno delle bancarelle di vestiti, casalinghi, frutta e verdura fresche, pesce, scarpe e tanto altro ancora, prese d'assalto sopratutto durante il periodo estivo, non sembra dettato stavolta dall'esigenza di limitare i contagi da Covid 19, quanto, piuttosto, dalla mancanza dell'idonea cartellonistica necessaria anche per delineare le vie d'accesso e i camminamenti obbligati tra le due file di espositori e garantire il distanziamento fisico.Intanto a Santa Marinella già si registrano le prime polemiche per la decisione della giunta di riunire i due mercati rionali, allestendone uno unico in via Giulio Cesare in zona Pirgus, eliminando quello di piazza Trieste nel centro storico.