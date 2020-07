© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande festa per accogliere i saldi. Si intitola Notte sotto le stelle l'iniziativa che stanno organizzando i commercianti del centro storico per sabato primo agosto, primo giorno ufficiale degli sconti, quest'anno posticipati di circa un mese a causa dell'emergenza Covid. L'iniziativa ricalca quella svoltasi lo scorso 4 luglio che però aveva interessato solo i negozianti dell'isola pedonale di corso Centocelle e delle vie limitrofe. Organizzazione ristretta che ha creato anche qualche polemica tra gli operatori, subito però superata al fine di raggiungere un risultato migliore a beneficio del settore e di tutti i cittadini.Saranno infatti circa 70 i commercianti, di ogni settore merceologico, coinvolti nella maxi Notte bianca dell'1 agosto, che si protrarrà dalle 18 alle 24. A essa parteciperanno i negozianti di corso Centocelle, compresa la parte carrabile che si conclude a largo D'Ardia, viale Garibaldi, via Trieste e delle traverse che la collegano al Corso, del Ghetto, via Cialdi, via Battisti e delle altre strade commerciali che fanno parte dell'area. Non solo esercizi aperti fino a tardi, però. Il Comitato dei commercianti ha infatti previsto anche delle iniziative collaterali. A cominciare dalla Street band composta da 14 elementi che dalle 19,30 alle 23,30 allieterà i cittadini con musica itinerante, girando per le vie dello shopping. Un modo anche per evitare assembramenti e rispettare le norme anti Covid. Inoltre ci sarà un fotografo pronto a scattare immagini all'altezza del Traiano e sarà presente anche uno stand dell'Adamo, l'associazione che si occupa dell'assistenza ai malati oncologici, che raccoglierà fondi a sostegno della propria attività. Insomma, una serata di festa e insieme di solidarietà.L'obiettivo non è soltanto quello di sfruttare l'avvio dei saldi per fare buoni affari. Nelle intenzioni dei commercianti del centro storico, infatti, questa maxi Notte bianca dovrebbe essere la prima di una serie di iniziative da ripetere sia durante l'estate, ma anche in vista delle festività natalizie. Un modo per animare il centro e rilanciare il commercio fortemente danneggiato dal lungo lockdown dei mesi scorsi.