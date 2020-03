© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pietro Tidei è positivo al Coronavirus. A divulgare la notizia è stato lo stesso sindaco di Santa Marinella che comunque ha rassicurato i cittadini attraverso i canali ufficiali circa il suo stato di salute. Attualmente è posto in isolamento domiciliare. Già l'altro ieri il primo cittadino aveva presentato i sintomi della malattia, di ritorno da un viaggio all'estero. «Domenica ho registrato un'alterazione della temperatura corporea scrive Tidei e, in base alle procedure vigenti, ho subito provveduto a contattare le autorità sanitarie. Sono stato sottoposto al tampone e mi è stato comunicato che lo stesso ha dato esito positivo. I sanitari hanno ritenuto che per ora non c'è alcuna necessità di ricovero. Ovviamente mi sono posto in isolamento presso la mia abitazione fin da subito». Poi la sottolineatura sulla necessità di rendere la notizia di dominio pubblico: «Ritenevo ovviamente doveroso informare tutti sul mio stato di salute, soprattutto le persone che ho incontrato durante la mia attività. Desidero comunicare che sto fornendo alla Asl i nomi di tutti coloro con cui sono stato recentemente in contatto stretto per far sì che si possa intervenire tempestivamente a tutela dei soggetti a rischio. Il mio lavoro per Santa Marinella continua. Vi terrò costantemente aggiornati. Comunque sto bene», la chiosa di Tidei.AUMENTANO I CONTAGINon solo il sindaco di Santa Marinella. Proprio nella Perla del Tirreno è risultato positiva un'altra persona, come riferito dal bollettino pomeridiano della Regione dopo gli incontri con le Asl del Lazio. Si tratta di un malato oncologico che è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. Anche per lui la Roma 4 sta cercando di ricostruire i contatti per sottoporre a a quarantena coloro che sono stati in contatto con il paziente negli ultimi tempi. Dunque con lui, il bilancio dei positivi era salito a cinque, poi aumentato a sei con l'annuncio della positività di Tidei. I tamponi vengono svolti quotidianamente e nella giornata di ieri ne sono stati effettuati altri quattro (in tutto 36). I casi che vengono segnalati al Dipartimento di prevenzione tramite i canali ufficiali, ossia i numeri verdi e i medici di base, vengono subito attenzionati e le squadre di sanitari, muniti delle precauzioni necessarie, si recano direttamente nelle abitazioni dei potenziali positivi. Si esegue il tampone e si invia il test al laboratorio dell'ospedale Sant'Andrea. Mediamente entro le 24 ore successive viene analizzato il campione e inviato l'esito.MISURE PIÙ RIGIDE«Questa la prassi che si sta seguendo», ha specificato il manager della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle che per tutta la giornata è rimasto collegato in videoconferenza con i colleghi degli altri distretti oltre che con la cabina di regia regionale, dalla quale partono le direttive. Intanto, il San Paolo si blinda. Niente visite dei familiari ai pazienti, spostamenti interni ridotti al minimo, medici, infermieri, ausiliari e pazienti tutti muniti di mascherine e dei presidi sanitari necessari. «Dobbiamo tutelare la salute dei pazienti ma soprattutto quella degli operatori», ha aggiunto Quintavalle, sottolineando che nei prossimi giorni è possibile un aumento dei casi di positività in virtù del rientro in città dalle vacanze invernali nelle stazioni sciistiche del Nord Italia. «Vietare gli assembramenti consente di far precipitare la possibilità di contagio. Giovani e ristoratori devono prestare particolare attenzione, sono categorie a rischio. Se si avvertissero dei sintomi invito a chiamare il numero verde regionale 800.118.800 oppure il numero unico per le emergenze 112 e c'è anche il 1500», la conclusione del responsabile della Asl Roma 4.