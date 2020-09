Civitavecchia, in tanti alla processione in onore della Madonna delle Grazie

Centinaia di fedeli hanno partecipato questa sera alla processione in onore della Madonna delle Grazie, la prima dopo il lockdown che aveva costretto la Diocesi ad annullare quelle del Venerdì Santo e in onore della patrona Santa Fermina.

Alle 19, dopo la messa in Cattedrale, la statua della Vergine è stata portata a spalla fuori dalla Chiesa ed è partito il corteo verso il porto. A guidarlo, il nuovo vescovo Gianrico Ruzza.

La Madonna delle Grazie è stata condotta fino allo scalo e lì benedetta tra il giubilo dei tanti fedeli.