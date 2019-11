Razzi di cioccolatini in un supermercato, denunciati marito e moglie

Fanno la spesa al supermercato senza pagare, ma una spesa molto speciale: solo confezioni di cioccolatini, di tutte le marche, per un valore di oltre 200 euro. Una coppia, marito e moglie romeni, trentacinquenni, sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri: l'accusa, però, è di ricettazione, perchè la refurtiva è stata trovata nel bagagliaio della loro auto dopo che era stato dato l'allarme (sono in corso indagini, anche attraverso i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, per accertare se i due siano anche gli autori del furto). Il colpo è stato messo a segno all'interno del supermercato Lidl sulla Mediana a Civitavecchia. La coppia, a quanto sembra, non aveva precedenti penali.

