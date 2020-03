© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia di cinesi rientrata a Civitavecchia l'8 febbraio da Guangzhou e non dalla zona di Wuhan (come riportato erroneamente in un nostro precedente articolo), epicentro del Coronavirus, distante ben 700 chilometri, ha terminato il periodo di isolamento volontario e sta bene. A testimoniarlo c'è un certificato di una dottoressa della Asl Roma 4. Nel documento si sottolinea che i coniugi sono stati sottoposti a indagine epidemiologica e che sono stati volontariamente in quarantena dal loro ritorno. Non solo, ma il certificato, datato 28 febbraio, sottolinea che l'isolamento è durato 20 giorni, ben oltre i 14 indicati come periodo di incubazione del virus Covid-19, e quindi da considerarsi terminato. Lo stesso documento della Asl Roma 4, riferisce che marito e moglie hanno dichiarato di non aver soggiornato in nessun comune della zona rossa e di non aver avuto contatti stretti con casi accertati di Coronavirus. In altre parole, non sono soggetti pericolosi.Un certificato, quello della Asl, che sgombera il campo da voci e preoccupazioni circolate nei giorni soprattutto nella zona del mercato dove i coniugi cinesi sono titolari di un banco. Gli altri commercianti, infatti, avevano il timore che la coppia asiatica fosse tornata proprio dalla zona di Wuhan e che quindi potessero aver contratto il virus. Invece, marito e moglie hanno dimostrato un grande senso civico, mettendosi volontariamente in quarantena nonostante non venissero, Nè fossero transitati dalla zona a maggior rischio e restandoci addirittura oltre il periodo previsto dalle autorità per scongiurare la possibilità di contagio. E ora che la Asl ha certificato che entrambi godono di ottima salute, è giusto che tornino al lavoro.