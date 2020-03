© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Coronavirus non risparmia neppure Tolfa. E' di pochi minuti fa la notizia che un anziano residente nella cittadina collinare è infatti risultato positivo al tampone. L'uomo è da qualche giorno al San Paolo ed è in condizioni serie. Non è tra i conteggiati di oggi della Asl Rm 4 perchè al momento della diffusione dei dati l'esito del test non era ancora ufficiale. La notizia però è stata comunicata successivamente al sindaco Luigi Landi.Quest'ultimo, che aveva avuto contatti con l'anziano (molto attivo nel sociale) venerdì 6 marzo, si è subito messo in quarantena volontaria. Nel frattempo si sta cercando di ricostruire la rete dei contatti avuti dall'uomo negli ultimi 14 giorni."Siamo vicini al nostro concittadino colpito e alla sua famiglia - dice Landi - anche io avendo incontrato questa persona 9 giorni fa mi sono sottoposto a isolamento domiciliare. Il Comune continuerà comunque il lavoro quotidiano per il contenimento del Coronavirus. L'invito è imperativo: dobbiamo rimanere tutti a casa e limitare gli spostamenti solo ai motivi strettamente necessari".