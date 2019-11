Porto turistico di Civitavecchia, indagati i vertici dell'Authority

l legale di Guido ed Edgardo Azzopardi, Andrea Miroli, in una nota precisa che i suoi assistiti sono «assolutamente estranei alla vicenda oggetto di indagine e dichiarano, sin d'ora, di essere a disposizione dell'Autorità Inquirente al fine di chiarire nel più breve tempo possibile la propria posizione». Azzopardi, prosegue la nota, «stanno valutando tutte le iniziative giudiziarie da intraprendere per la tutela dei loro interessi, atteso che il presente esposto, da cui scaturisce l'attuale vicenda, costituisce l'ultima delle infondate e maldestre azioni che già in passato i soliti noti hanno assunto in altre sedi giudiziarie nell'esclusivo intento di ostacolare surrettiziamente l'attività della Roma Marina Yachting».



L'avvocato Lorenzo Mereu, che assiste il presidente dell'Autorità Francesco Maria di Majo e il Segretario Generale, Roberta Macii, precisa che i due dirigenti «hanno offerto la massima collaborazione agli organi inquirenti, coordinati dalla locale Procura, certi del loro corretto operato. I predetti, pur non nascondendo la profonda sorpresa ed amarezza delle circostanze che li hanno visti coinvolti nella giornata odierna, nutrono la massima fiducia nella giustizia».

Turbativa d'asta in concorso per la realizzazione del porto turistico di Civitavecchia . È l'accusa contestata a Francesco Maria Di Majo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la segretaria Roberta Macii e Guido ed Edgardo Azzopardi, vertici di Port Mobility. Perquisizioni sono state disposte «con la massima urgenza» nelle abitazioni, negli uffici, delle sedi legali e operative, ma anche nelle vetture in uso agli indagati. Al centro dell'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici dell'autorità portuale di Civitavecchia c'è la realizzazione, con conseguente gestione, dell'approdo turistico Marina Yachting.