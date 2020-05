© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I vertici dell'Adsp sono chiusi nella loro torre d'avorio mentre il porto affonda e centinaia di posti di lavoro sono a rischio». Una frase del rappresentante della Filt Cgil Alessandro Borgioni che racchiude il pensiero anche delle altre sigle sindacali e la dice lunga sul clima che si respira. Il decreto dell'Authority per i servizi a Port Mobility in cui, come spiegato dall'ad della società Edgardo Azzopardi, «l'ente ha considerato solo il diritto d'uso, quindi chi usa paga per i nostri servizi, senza considerare che si tratta comunque di servizi essenziali che debbono essere svolti nello scalo a prescindere dal numero dei passeggeri», mette a rischio il posto di una cinquantina di dipendenti ed è stato una delle ultime gocce a far traboccare il vaso. Insieme alla richiesta di cassa integrazione per la società di sicurezza del porto interamente di proprietà dell'Autorità portuale e che potrebbe essere il preludio anche per la Cig estesa a tutti gli altri dipendenti di Molo Vespucci. «Non siamo convinti che il settore della sicurezza affermano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs abbia subito contrazioni tali di servizi tali da avvalorare questa procedura». Concetto ripreso anche dall'Ugl con Fabiana Attig che in attesa dell'incontro previsto per domani punta il dito contro la «deludente gestione di Majo». Per il consigliere regionale Devid Porrello (M5S) «va chiarita la decisione della Cig per la Pas in un momento in cui per la gestione delle merci c'è bisogno di queste figure per garantire la piena sicurezza». E' infine il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, a definire «la Cig della Pas l'ennesima dimostrazione dell'incapacità e della superficialità di Francesco Maria Di Majo e del suo staff. Secondo le parti sindacali il contratto delle guardie giurate è valido e la loro attività non ha subito flessioni a causa della crisi dovuta al Covid».Anche la politica è scesa in campo in difesa dello scalo. La commissione consigliare Porto, presieduta da Daniele Perello ha chiesto, con un atto firmato da maggioranza e opposizione, un intervento urgente a tutte le istituzioni per coinvolgere il ministro dei Trasporti. Appello al quale ha subito risposto il deputato Alessandro Battilocchio. «Nelle scorse settimane ho presentato un ordine del giorno sullo scalo impegnando il governo ad agire velocemente. Ho intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro De Micheli. Urge una iniezione di liquidità alle imprese per evitare che un problema economico si trasformi in una tragedia sociale».