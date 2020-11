Porto di Civitavecchia e Blu Economy, la Regione Lazio punta sul rilancio

Blu economy e porto di Civitavecchia: un binomio sul quale la Regione Lazio ha deciso di puntare forte per il rilancio dell’economia del mare.

«Il Mare deve diventare una delle principali risorse strategiche della nostra regione. Portualità, logistica, cantierismo, ricerca, turismo e molti altri settori della “Blue Economy” possono aiutare il Lazio a guardare oltre la pandemia e sostenere lo sviluppo di una regione che ha più di 300 chilometri di costa».

A sostenerlo in una nota congiunta sono gli assessori regionali Alessandri (Lavori Pubblici), Orneli (Sviluppo Economico), Di Berardino (Lavoro, Scuola e Formazione), Sartore (Bilancio e Programmazione Economica), Valeriani (Urbanistica), promotori di un Atto di Indirizzo denominato “Blue Economy e Sviluppo Economico: un percorso di rilancio per il porto di Civitavecchia ed il sistema portuale del Lazio”.

Il provvedimento, sulla base di un’attenta analisi del sistema portuale e logistico del Lazio, individua l’Economia del Mare come uno degli assi prioritari per lo sviluppo regionale, collocando al centro della strategia di rilancio l’intero sistema portuale del Lazio e il porto di Civitavecchia in particolare. Inoltre nell’atto la Regione si impegna anche intercettare i finanziamenti necessari a realizzare infrastrutture, servizi, politiche di incentivazione alle imprese, tra cui riveste un ruolo centrale l’opportunità del Recovery Fund. Soddisfatta per il riconoscimento dell'importanza dello scalo localer la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.

