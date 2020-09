Porte chiuse anche a Civitavecchia. L'Eccellenza riparte senza tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tormentone che alla fine chiude le porte ai tifosi anche a Civitavecchia. In particolare al Tamagnini di Campo dell'Oro, dove domenica prossima è in programma il turno di Coppa Italia, gara di andata, fra i padroni di casa nerazzurri e la Polisportiva Faul Cimini.La comunicazione ufficiale che il match si giocherà a porte chiuse è arrivata ieri pomeriggio presso gli uffici del Civitavecchia calcio 1920. Niente pubblico, come da decreto del 7 settembre, nel quale si specifica che laddove c'è il rischio che in manifestazioni d'interesse pubblico si generino grandi assembramenti di persone, allora si devono sbarrare le porte. Questo almeno fino al prossimo 30 settembre. Poi due possibilità: o si prolungherà l'attuale decreto o ce ne sarà un altro.Di certo si tratta di una tegola per i club, che speravano di incassare qualcosa dai biglietti, ma anche per i tifosi. Vittime di un paradosso, hanno potuto assistere alle gare amichevoli, con distanziamento e mascherine, ma dovranno restare a casa quando si inizierà a fare sul serio.