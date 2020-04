© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pandemia e il commercio in ginocchio, fra chi resta fermo e chi prova a ripartire fra mille difficoltà. A pagare un conto salatissimo saranno (ma lo sono già) le attività commerciali che lavorano nel territorio e che sono, più o meno ferme da almeno un mese. Bar, ristoranti e pizzerie vanno avanti solo con qualche consegna a domicilio ma c'è chi non può aggrapparsi nemmeno a questo. È il caso dei parrucchieri e degli estetisti, fra le categorie più colpite. «È un vero disastro racconta Franco Mereu, uno dei parrucchieri più conosciuti in città -. Da me lavorano quattro persone, per due di loro fortunatamente è scattata la cassa integrazione, un'altra è in maternità e sto provvedendo io, l'ultima la dovevo stabilizzare a metà marzo ma è chiaro che adesso dovremo aspettare. Siamo chiusi ma le bollette viaggiano lo stesso, così senza incassi ho dovuto coprire di mio, ma mi devo indebitare, anche pensando ai fornitori. I 600 euro? Non sono ancora arrivati». La pizzeria può fare consegne, è vero, ma senza coperti è durissima: «Credo che molti non riapriranno più afferma Andrea Palmieri, titolare di una pizzeria del centro -. Io il sabato faccio 250 coperti di solito. Come posso coprire le spese delle tasse e dell'affitto del locale? Senza dimenticare il personale. Alcuni di loro sono a chiamata, dunque non hanno diritto a nessuna cassa integrazione. Al posto dei 600 euro, che ancora non ho ricevuto, avrei preferito degli aiuti concreti per noi piccoli imprenditori, che non abbiamo le spalle coperte come i dipendenti pubblici ma che facciamo lavorare la gente». E i bar? Stessa musica più o meno, anche se la ripartenza forse potrebbe essere meno complicata: «Lo Stato ci deve aiutare in maniera concreta commenta Daniele Di Marco, titolare di un noto locale in corso Centocelle se ci sarà la possibilità di accedere a crediti con prima rata di rientro a 15/18 mesi ok, altrimenti riaprire sarà quasi impossibile. L'emergenza rappresenta una ferita profonda, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale. L'abitudine di fare l'aperitivo con gli amici, il ritrovarsi per un caffè: non sarà semplice tornare alla vita normale. Su Civitavecchia poi il problema è che aprile e maggio sono i mesi forti. Quelli con il maggiore incasso, grazie al crocierismo e alle varie ricorrenze».Tutto fermo, o quasi. Oggi infatti qualcuno per la prima volta dopo settimane di stop tirerà su le serrande del negozio. Parliamo delle attività che vendono prodotti per neonati e bambini. «Sarà una giornata particolare spiega Luisiana Bassetti . Distanze di un metro, massimo due clienti per volta dentro al locale, guanti e gel per l'utenza, avremo tutto il necessario a disposizione. Il virus ha fermato il lavoro ma non le nascite. Ripartiremo con calma e speriamo che sia il primo passo per tornare alla normalità».