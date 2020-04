© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua e Pasquetta di quarantena, anche i vip del territorio si preparano a vivere la due giorni da reclusi. L'emergenza da Coronavirus ci costringerà a restare ai domiciliari ancora per diversi giorni. Oggi però è una giornata di festa (anche se ci sarebbe poco da festeggiare con le notizie legate al Covid-19), così diventa interessante capire quali sono le alternative domestiche al tradizionale pranzo al ristorante, alla gira fuori porta o magari alla scampagnata con parenti e amici.Il rinomato stilista Franco Ciambella per esempio trascorre il tempo lavorando, sempre nel campo della moda, ma non solo: «Porto avanti le mie lezioni con Skype e attraverso gli strumenti che internet ci mette a disposizione. La quarantena? Non tutti i mali vengono per nuocere: ne ho approfittato per affinare la dieta e per coltivare delle piante aromatiche. Il pranzo di Pasqua per me sarà un classico, l'acquacotta (pasto tipico dei paesi collinari, ndc), ma senza pane». Gli artisti ce la mettono tutta per non pensare alla drammaticità del momento: «Sto approfittando del tempo libero per scrivere delle canzoni, magari a fine quarantena uscirà un nuovo album vista la mole di lavoro che sto portando avanti in queste settimane racconta la giovane e talentuosa cantante Alice Paba -. A Pasqua e Pasquetta sarò nella mia casa di campagna con la famiglia ma sentirò anche i miei amici via whatsapp». La presidentessa della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, invece è impegnata con il Tavolo della solidarietà: «Si lavora parecchio in questi giorni, forse di più rispetto al blocco imposto dal Governo un mese fa. In generale mi ritengo fortunata, ho un giardino a casa e posso stare con i miei cari. Passeremo una due giorni insieme, cercando di staccare dalla routine di questi giorni difficili». Fra i professionisti noti a Civitavecchia c'è Paolo Mastrandrea, presidente dell'Ordine degli avvocati: «Stando parecchio in casa si tende a mangiare tanto, cercheremo di non esagerare nelle festività. Il mio lavoro è ovviamente diminuito, ci si limita alla riorganizzazione di alcune pratiche e a qualche capatina in studio. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. I passatempi però non mancano. Mi piace la musica, così durante questa clausura forzata mi cimento nel suonare il piano, compongo qualcosa e sto anche imparando a suonare il basso. Pasquetta? La trascorrerò con la mia famiglia sul terrazzo. Bisogna sapersi accontentare». Enrico Maria Falconi è il direttore artistico del Teatro Nuovo Sala Gassman e uno dei riferimenti più conosciuti in ambito culturale a Civitavecchia. Per un regista o un attore, senza palcoscenico è veramente dura: «Facciamo delle prove utilizzando Skype ma è chiaro che non è la stessa cosa. C'è preoccupazione per il presente ma anche per il futuro, a come sarà la ripartenza. In compenso sta crescendo l'amicizia e la socialità, la voglia di stare insieme. A Pasqua starò in casa, un pranzo intimo, mentre per Pasquetta stiamo preparando una gita fuori porta virtuale. Ci collegheremo su internet, qualcuno porterà le carte, altri il Monopoli, altri ancora suoneranno la chitarra. Sarà un modo originale per passare qualche ora in buona compagnia». Ad Allumiere Rossano Cardinali, maestro/direttore degli Amici della musica, oltre alla sua passione si concentra sulla lettura: «Cosa faccio in questi giorni? Leggo alcuni libri e poi tanto ascolto di buona musica. Utile anche per la mia orchestra. E' quello che farò anche in questa due giorni di festa, oltre naturalmente a stare in compagnia di mia moglie».